Due feriti in uno scontro sull'Autosole

Un incidente stradale si è verificato, nel corso della mattinata di domenica 25 agosto, lungo l'autostrada del sole. All'altezza del chilometro 457, in direzione sud, a circa sei chilometri dal casello autostradale di Orvieto, due auto si sono scontrate. Quattro, in tutto, le persone coinvolte. Due, quelle rimaste ferite in maniera non grave. Per una ragazza, in particolare, si è reso necessario in via precauzionale il trasporto all'ospedale “Santa Maria della Stella” per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, in ogni caso, non destano particolare preoccupazione. Al lavoro, gli agenti della polizia stradale, coordinati dal comandante Stefano Spagnoli.