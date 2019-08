Cala il Pil e diminuisce la popolazione

Proiezioni negative per l’Umbria del 2019 e dei prossimi anni sia da un punto di vista del prodotto interno lordo e dell’occupazione, sia per quanto riguarda il numero di residenti destinati, purtroppo, a calare. Dati poco confortanti se confrontati con regioni limitrofe come Lazio e Abruzzo. Secondo un’analisi dell’Ires Cgil sulla base di dati Eurostat e previsioni Prometeia la situazione socio-economica del Cuore verde resta preoccupante proprio alla luce di uno sfaldamento del tessuto sociale e un aumento della fuga di cervelli che frena inevitabilmente crescita e sviluppo.

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI DOMENICA 25 AGOSTO 2019