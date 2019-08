Il 24 agosto 2016 alle 3.36 iniziava l’odissea di ampie zone del Centro Italia, devastate da un violento terremoto che portò distruzione e uccise 300 persone. La ricostruzione, però, resta solo un miraggio: 800 mila tonnellate di macerie ancora da rimuovere, 50 mila le persone sfollate, appena il 3,7% di richieste per il contributo di ricostruzione approvate (su 70 mila!), morti che attendono giustizia.

A tre anni dal sisma siamo tornati nelle zone rosse e abbiamo documentato una situazione al limite del credibile. Abbiamo raccolto tutto in uno speciale di 16 pagine in edicola oggi.

Leggi lo speciale nell'edizione del Corriere dell'Umbria del 24 agosto 2018