Gamba nel nastro trasportatore, ferito operaio

Operaio ferito nella zona industriale di Città di Castello. La gamba dell'uomo sarebbe rimasta incastrata in un nastro trasportatore. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che, una volta finito, hanno consegnato l'uomo al 118 per le prime cure del caso e il trasporto in ospedale. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 22 agosto.