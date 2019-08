Lavoro, 9.900 posti in arrivo nei prossimi tre mesi

Sono quasi diecimila le assunzioni previste per i prossimi tre mesi dalle imprese del Perugino che, però, fanno sempre più fatica a trovare le figure professionali di cui hanno bisogno. E’ quanto emerge dall’analisi dei dati sui programmi occupazionali rilevati dal Sistema Excelsior per il trimestre agosto-ottobre 2019 e diffusi dalla Camera di Commercio. Le professioni più difficili da reperire in questo mese di agosto sono gli “operai specializzati nell’edilizia e nella manutenzione degli edifici”, gli “operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche” e i “tecnici delle vendite, del marketing e della distribuzione.

