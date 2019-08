Trovato morto in bagno con la gola tagliata

E’ stato ritrovato morto, con la gola tagliata, in bagno. Sono stati i familiari a scoprire, poco dopo l’alba di ieri, il cadavere di Egidio Bellucci, 87 anni, nella casa di via Arcangeli a Bosco, frazione nord di Perugia. Vicino al corpo dell’anziano un grosso coltello da cucina, sporco di sangue. Sul posto i carabinieri di Perugia e il pm di turno, Paolo Abbritti. E’ stata disposta l’autopsia, affidata al medico legale Marta Bianchi, che ieri ha effettuato un primo esame del cadavere. L’esame autoptico è fissato per martedì. L’ipotesi su cui sono indirizzate le indagini è quella del suicidio.

