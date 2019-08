In fiamme due auto parcheggiate in giardino

Le fiamme hanno divorato due automobili di proprietà di un piccolo imprenditore. A indagare sul rogo i carabinieri e i vigili del fuoco, entrambi intervenuti nella proprietà in zona di Eggi, frazione di Spoleto. Nessuno era in casa quando, per cause che risultano ancora in corso d’accertamento, l’incendio ha distrutto le due utilitarie e alcuni arredi da giardino, mentre non si è fortunatamente esteso all’abitazione del piccolo imprenditore. Carabinieri e vigili del fuoco dovranno stabilire se l’incendio delle due utilitarie di modesto valore è divampato accidentalmente, ad esempio a causa di un cortocircuito, o se al contrario l’origine dell’incendio è dolosa.