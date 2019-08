Musica all'aperto, arrivano i vigili

I vigili intervengono, fanno spegnere la musica, chiedono tutti i documenti del circolo ai titolari, marito e moglie. In quel momento non hanno le carte a portata di mano: si paventano multe e contravvenzioni (che alla fine non arrivano). Tuttavia la donna si sente male e finisce al pronto soccorso. “Doppio svenimento sul posto di lavoro”, recita il referto, come fa sapere il coniuge, il dj Antonio Lusi. Siamo al Circolo Mirò, ai Rimbocchi. Festa del 14 agosto con musica revival anni 70-80 e cena con cocomero gratis per i soci. Ma la storica querelle sul rumore con un gruppo di residenti fa scattare l’ennesima chiamata alla polizia locale.

