Ferragosto, anche le escort vanno in ferie

A Ferragosto anche le escort staccano. A Perugia si può stimare un calo del 54% secondo Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, che parla di un decremento considerevole di attività da parte delle sex workers in tutta Italia. Facendo riferimento ai dati rilevati nel 2018, in linea con l'andamento di quest'anno, la media giornaliera di escort attive in Italia è di 18.262 a giugno, di 19.150 a luglio, di 15.688 ad agosto. Anche i clienti vanno in ferie: calo del 18% tra luglio e agosto.