Scuola Carducci, Meloni: "Inaugurazione per l'inizio delle lezioni"

“I lavori alla scuola Carducci sono in dirittura di arrivo e contiamo di inaugurarla per l’avvio dell’anno scolastico”. A dichiararlo è il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, Riccardo Meloni. “Il cronoprogramma sta venendo rispettato - continua Meloni - e i lavori, dopo i ritardi iniziali, sono stati portati avanti con celerità in questi mesi estivi dalla ditta incaricata. Anche l’altro ieri sono stato sul cantiere per un sopralluogo con i tecnici del Comune e siamo tutti ottimisti di poter fare il taglio del nastro per l’inizio delle lezioni, al massimo con qualche giorno di ritardo, ma comunque entro metà settembre”.



