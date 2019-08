Andrea Fora si candida alla guida della Regione

“L’Umbria non è una battaglia persa. Se riusciamo a far confluire in un unico progetto politico tutte quelle forze che vogliono rimettere al centro i valori con cui siamo nati e cresciuti - la lotta alle disuguaglianze, l’attenzione agli ultimi, il contrasto alla povertà e alle differenze sociali, per esempio - allora possiamo aprire davvero una stagione nuova per l’Umbria e non consegnarci a chi predica solo odio ed egoismo”. Andrea Fora, 46 anni, sposato con due figli, consulente su start up d’impresa e innovazione sociale, presidente di Confcooperative Umbria, si candida alla guida della Regione Umbria.

Servizio integrale sul Corriere dell'Umbria di domenica 11 agosto