Più pattuglie a vigilare sulle strade

Esodo da bollino nero anche in Umbria. Una trentina di pattuglie messe in campo dalla polizia stradale di Perugia e Terni sulle arterie di competenza, controlli nelle aree di servizio e telelaser contro gli eccessi di velocità. Si preparano giornate intense sulla E45, il raccordo Perugia-Bettolle, la statale 77 della Val di Chienti che collega Foligno a Civitanova Marche, e la 318, a partire da questo sabato contrassegnato dal bollino nero in base al calendario di Viabilità Italia. Oggi scatta anche il divieto di transito ai mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate dalle 8 alle 22 (domani dalle 7 alle 22). Secondo Coldiretti quattro italiani su dieci si metteranno in viaggio in questo fine settimana prima di ferragosto per raggiungere la meta delle vacanze.