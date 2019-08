Imprenditori salvano la tradizione dei cappelletti

La pasta fatta in casa come una volta. I classici cappelletti, piatto tipico della cucina umbra, sono d'obbligo soprattutto nei giorni di festa. La tradizione però, sebbene radicata, rischia di scomparire. Difficile con i tempi ristretti e la vita di oggi riuscire ad avere il tempo di preparare i cappelletti. E' questo che ha fatto scattare la molla in due imprenditori di Gubbio Riccardo Pompei e Daniele Manuali, titolari della RD Creativity, che hanno inventato "Cappy" una macchina automatizzata per fare i cappelletti con i i tipici ingredienti freschi e proprio come se fossero fatti a mano.

Servizio completo nell'edizione del 10 agosto del Corriere dell'Umbria