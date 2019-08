Video hot, coppia presenta denuncia

Le immagini del loro incontro intimo sono finite nella messaggistica di WhatsApp e adesso la coppia presenta una denuncia. A Gubbio per giorni non si è parlato di altro, le immagini di una coppia ripresa da una telecamera in un momento di intimità hanno fatto il giro della città. Adesso i due sono assistiti dal legale Tiziana Zeppa Bartoletti che a AdnKronos ha dichiarato: "Il web non può essere un far west ci sono regole che vanno rispettate". L'uomo protagonista sempre a AdnKronos ha detto: "Ti senti ferito, perseguitato, osservato, senza aver fatto nulla di male o commesso un reato. Capisci perché quella ragazza si è uccisa, ci sono momenti in cui ti passa per la mente una cosa del genere". Il riferimento è a Tiziana Cantone, la giovane che si uccise dopo che erano stati diffusi sul web alcuni suoi video. La denuncia viene presentata il 9 agosto proprio nel giorno in cui entra in vigore la legge 69/2019 "Codice Rosso" contro il revenge porn.

Ulteriori approfondimenti nell'edizione del 9 agosto del Corriere dell'Umbria