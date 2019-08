Assemblea Pd commissariata, scatta il ricorso in tribunale

Salvini: alla Lega non interessa qualche poltrona in più

Sabaudia, 8 ago. (askanews) - Alla Lega "non interessa" qualche poltrona in più: "o si possono fare le cose o la parola torna al popolo". L'ha detto oggi il vicepremier Matteo Salvini parlando a Sabaudia, dopo una concitata giornata politica. "L'ultima delle cose che ci interessano è avere qualche poltrona in più. Non ci interessa qualche poltrona o ministero in più", ha detto Salvini. "I sette ...