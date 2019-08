Perde il controllo dello scooter, 14enne in rianimazione

Versa in gravi condizioni una ragazza di 14 anni che, è caduta dal motorino su cui viaggiava sola. L’incidente a Castel Ritaldi nella tarda mattinata di martedì. I sanitari del 118 che l'hanno soccorsa, hanno disposto il trasferimento della ragazzina al Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è ricoverata in rianimazione. Sono intervenuti sul posto dell'incidente, insieme ai sanitari del 118, i carabinieri di Spoleto. Secondo una prima ricostruzione la quattordicenne, in sella a uno scooter di cilindrata 50, ha perso il controllo del motorino ed è volata a terra. Indossava il casco. Non risultano coinvolti altri mezzi.