Ladri rubano cucina e caldaia

Hanno rubato anche una cucina e una caldaia, per un valore di diverse migliaia di euro. E' successo nella frazione di Sioli a Gubbio. I ladri si sono introdotti di notte nei locali che vengono utilizzati dal Comitato che organizza la festa locale ad agosto e hanno portato via diverso materiale. Non si tratta del primo furto in zona.

Servizio completo nell'edizione del 6 agosto del Corriere dell'Umbria