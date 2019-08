Sicurezza, arrivano agente di quartiere, fototrappole e autovelox

Agente di Polizia locale di quartiere, fototrappole, controllo elettronico della velocità. Nuovo progetto per la sicurezza nei Comuni di Panicale e Paciano. Il piano sarà operativo dalla prossima settimana. Stanno per partire, secondo quanto rendono noto le due amministrazioni, le attività da parte dell’ufficio unico di Polizia locale di Panicale e Paciano. Si tratta di azioni con cui si aggiorna il Progetto sicurezza avviato quattro anni fa dai due enti. Sul piano della sicurezza urbana prevista l’istituzione dell’agente di Polizia locale di quartiere e il completamento del sistema di videosorveglianza integrata delle principali strade e aree dei centri abitati. Sul fronte della sicurezza sanitaria e rurale è previsto l’impiego di fototrappole per il contrasto all’abbandono dei rifiuti, degli atti contro il patrimonio comunale e privato. Infine rispetto alla sicurezza stradale si interverrà con attività di controllo elettronico della velocità, di controllo assicurazioni, revisioni, veicoli rubati e confiscati.