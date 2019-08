Due incidenti, coinvolto bimbo di otto anni

Due incidenti stradali, fortunatamente senza conseguenze serie per le persone, nella giornata di sabato 3 agosto 2019 a Terni.

Il primo si è verificato in via Capponi, a Maratta, ed ha visto una Citroen C3 tamponare con violenza un autobus di linea che si era fermato per far scendere una ragazza, nel tratto di rettilineo. La macchina è stata piuttosto danneggiata ma nessuno si è fatto male.

Nel primo pomeriggio, invece, due auto si sono scontrate alla rotonda intitolata a Fabrizio De André, a Borgo Rivo, tra via delle Terre Arnolfe, via del Rivo e via Gabelletta. A bordo di una delle vetture c’era anche un bimbo di otto anni, trasportato in ospedale solo a scopo precauzionale.

Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale.