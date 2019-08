Martina, prima estate "vip": "Niente è più come prima"

Da quella notte del 10 giugno 2019 la vita di Martina Nasoni, la ternana vincitrice del Grande Fratello 16 (LEGGI), è cambiata.

Lo testimoniano – tante per dirne una – i followers su Instagram “schizzati” in due mesi a 271 mila, quando erano appena qualche centinaio prima dell’ingresso nella “casa” più spiata d’Italia.

Martina si sta concedendo un po’ di vacanze in attesa di tuffarsi nella nuova stagione artistico-televisiva, rispetto alla quale non vuole concedere troppe anticipazioni.

Intanto però – e sono sempre i social a testimoniarlo – se ne va un po’ in giro per l’Italia in alcuni dei più bei angoli delle coste e delle isole del Bel Paese, come ad esempio Procida o Scalea, viste le splendide foto che la ritraggono ad esempio sul mare di Baia del Carpino. Quando poi scende sulla terra ferma, ecco che tanti fans e ammiratori si avvicinano per salutarla e vederla da vicino, dopo averla riconosciuta.

“Niente è più come prima – spiega al telefono – vai per strada, le persone ti riconoscono e vogliono scattarsi selfie con te. Mi sento una grande responsabilità addosso perché devo sempre fare attenzione a tutto quello che faccio e come mi muovo. Allo stesso tempo sono comunque felice e guardo al futuro”.

