Arrivano 8.000 solleciti per la Tari

In arrivo altri 8.000 solleciti per il pagamento della Tassa rifiuti. I controlli incrociati messi in campo da Comune di Perugia e Gesenu sul 2017 permetteranno di recuperare tre milioni e mezzo di euro, cui va aggiunta una sanzione del 30% che i cittadini inadempienti dovranno pagare e che farà lievitare l’importo di circa un milione. In particolare, si tratta di settemila utenze domestiche (per un importo di due milioni) e di mille non domestiche, per un milione e mezzo.

Servizio integrale sul Corriere dell'Umbria di sabato 3 agosto