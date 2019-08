Sorpreso alla guida ubriaco e con la patente revocata a inizio 2016. Per l’uomo, originario della Puglia ma residente a Perugia, è scattata la denuncia in stato di libertà. Sono stati i carabinieri della compagnia di Città della Pieve, durante i controlli lungo le strade di Castiglione del Lago, a fermare e controllare l’uomo che guidava uno scooterone. Secondo quanto riferito dall’Arma, il quarantaquattrenne aveva un tasso alcolemico pari a 2,69 grammi/litro (il massimo consentito è 0,50) e la patente di guida revocata a gennaio 2016. Si tratta di uno dei circa 200 controlli effettuati in dieci giorni dai carabinieri della compagnia di Città della Pieve.