Picchia i genitori che non gli danno i soldi per drogarsi

Un ternano di 44 anni è stato arrestato dalla Volante della questura di Terni con l'accusa di tentata rapina, lesioni personali e atti persecutori ed estorsione nei confronti dei genitori.

L'uomo è stato sorpreso dagli agenti mentre sferrava violenti colpi al portone d’ingresso dell'abitazione dei genitori che già lo avevano denunciato qualche giorno prima, esasperati dai continui furti, dopo essere stato costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso, visto che erano stati anche picchiati.

Il 44enne aveva già ottenuto nel pomeriggio una prima somma di denaro per 40 euro, ma la sera si era di nuovo recato a casa dei genitori per chiederne ancora 50 e al rifiuto di questi di aprire la porta, si era introdotto da una finestra, aveva preso un coltello da cucina e aveva prima minacciato di ucciderli, poi aveva afferrato il padre per la gola, facendolo rovinare a terra.

Furioso per non essere riuscito ad avere i soldi, se ne era andato, per ritornare poco dopo, ma questa volta è stato bloccato dagli agenti.

L'uomo è stato arrestato su ordine del pm, Raffaele Iannella, e rinchiuso nel carcere di vocabolo Sabbione.