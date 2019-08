Marciapiedi peggio delle strade

Via della Pallotta, Madonna Alta, via Mario Angeloni, via Settevalli: l’elenco può continuare da Nord a Sud e da Est a Ovest della città di Perugia. La storia si ripete i marciapiedi sono in una condizione, forse, ancora peggiore delle strade. I pedoni rischiano. In particolare abbiamo fatto un sopralluogo, sollecitati anche dalle segnalazioni che rimbalzano nella piazza virtuale dei social, in via della Pallotta: trenta metri di marciapiede che appare come “bombardato” dove le persone possono cadere a ogni passo. Inoltre, viste le condizioni, non può essere percorso da passeggini né tanto meno da sedie a rotelle. Su queste condizioni il nuovo assessore Otello Numerini parla del nuovo crono programma per i marciapiedi sul quale i tecnici del Comune inizieranno a lavorare dal prossimo settembre.

(Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 2 agosto 2019)