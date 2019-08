"Io, malata, dovrò fare 5 chilometri per arrivare alla fermata del bus"

“Rischio di non potermi curare per colpa dei tagli ai bus”: a lanciare la richiesta di aiuto, qualche settimana fa, era stata Giuseppina Romano, 33 anni, affetta da grossi problemi di salute che le provocano continui svenimenti e che le rendono impossibile anche mettersi al volante. Per curarsi Giuseppina sarà costretta, nei prossimi giorni, a recarsi spesso in ospedale. Ma come? Busitalia sembrava avere dimostrato sensibilità al problema. “Sono stata contattata mercoledì al telefono - racconta Giuseppina - mi hanno detto che hanno deciso di concedere due corse per venirmi incontro. Ma quando ho comunicato gli orari delle visite mi hanno risposto che era impossibile fare fronte a tutto e che potevano concedermi solo una corsa per arrivare all’ospedale e una per tornare a casa. E va bene. La cosa più incredibile però - continua Giuseppina - è che nessuna delle due passa per il mio paese, Mugnano, per cui dovrei farmi cinque chilometri per raggiungere la fermata a Fontignano e altri cinque, al ritorno, per tornare a casa”.

