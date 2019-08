Concorsi truccati in sanità, scatta la proroga delle indagini

Concorsi truccati in sanità, i magistrati hanno altro tempo per approfondire le indagini. E’ scattata la proroga di sei mesi. Il tribunale di Perugia ha concesso il supplemento di 180 giorni per permettere agli inquirenti di svolgere ulteriori accertamenti.

La scadenza dei termini, prevista lo scorso 3 giugno, è stata rinviata al 3 gennaio 2020. La richiesta da parte dei pm Mario Formisano e Paolo Abbritti è del 28 maggio scorso. Co-firmata anche dall’allora procuratore capo Luigi De Ficchy. Il gip Valerio D’Andria ha risposto il 17 luglio, accogliendo l’istanza.

