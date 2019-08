Polizia sotto organico, in Umbria mancano 50 agenti

“In Umbria mancano almeno 50 agenti”: la denuncia arriva dal Mosap, il movimento sindacale autonomo di polizia, che condivide l’allarme lanciato dal prefetto Franco Gabrielli. “L’analisi del prefetto Gabrielli sugli organici è perfetta come la tempesta da lui evocata - ha spiegato il segretario nazionale del Mosap, Roberto Fioramonti - In Umbria mancano 50 poliziotti, quei pochi che sono arrivati negli ultimi sei mesi non sono serviti neppure a compensare i pensionamenti per cui ora siamo ancora di meno e con operatori sempre più anziani al volante”. La situazione più drammatica a Perugia dove, sempre secondo il Mosap, mancano trenta agenti. “Qui inoltre - ha continuato Fioramonti - è stato aperto il nuovo posto di polizia di Fontivegge senza uno specifico potenziamento di personale. A Terni avremmo invece bisogno di venti operatori. Voglio essere chiaro: questi numeri dovrebbero essere sempre al netto dei pensionamenti perché annunciare l’invio di dieci nuovi poliziotti sapendo che ne vanno in pensione 15 è una presa in giro”. Il Mosap snocciola anche i numeri: nel 2008 nella polizia di Stato erano operative 108 mila unità, oggi si arriva a 98 mila.