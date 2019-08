Dichiara di essere disoccupata per non pagare le visite in ospedale

Dichiara di essere disoccupata e non paga le visite in ospedale. Ha beneficiato di prestazioni sanitarie gratuite presentando autocertificazioni false. A scoprire quanto messo in atto da una donna, originaria del Camerun, la guardia di finanza durante una serie di controlli eseguiti per la tutela della spesa pubblica, con particolare attenzione sulle agevolazioni e i benefici erogati da Stato, Regioni ed enti locali. Gli accertamenti svolti dalle fiamme gialle della Tenenza di Todi hanno appurato che la donna aveva dichiarato il falso, ovvero di essere disoccupata e di avere percepito un reddito familiare complessivamente inferiore a 8.263,31 euro. Secondo quanto ricostruito, il suo nucleo familiare risultava invece avere conseguito redditi da lavoro dipendente ben superiori a quanto era stato dichiarato dalla signora. Proprio grazie alle false autocertificazioni la donna aveva quindi beneficiato indebitamente, nel corso del 2016, di diverse decine di prestazioni sanitarie che sono state erogate in regime di totale esenzione. Ora si dovrà procedere al recupero delle somme.