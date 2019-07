Espiantate le cornee a Catalin. Martedì i funerali

E' atteso per la mattina di lunedì 29 luglio 2019 l'ok del pm Viggiano per lo svolgimento dei funerali di Catalin Iuoras e David Leonardi, i due amici morti, rispettivamente a 19 e 31 anni, nell'incidente avvenuto all'alba di sabato 27 luglio 2019 a Montecastrilli (LEGGI COME E' ANDATA).

Le esequie, con ogni probabilità, verranno quindi celebrate nella giornata di martedì 30 luglio.

Nella tarda serata di sabato, intanto, è stata effettuato l'espianto delle cornee di Catalin, aderendo alla richiesta dei familiari del giovane, rumeno di origine ma ternano a tutti gli effetti.

Intanto, tornando alla tragedia dell’alba di sabato, si è appreso un nuovo particolare legato al viaggio di ritorno che è costato la vita ai due giovani, con gli altri due componenti dell’equipaggio nella Golf ricoverati in gravi condizioni.

La comitiva, infatti, sarebbe dovuta essere composta da un quinto ragazzo, che solo all’ultimo momento avrebbe deciso di accettare il passaggio in auto di altri amici, partendo così dalla discoteca di Montecastrilli qualche minuto dopo di David Leonardi e gli altri.

E’ stato proprio il quinto amico, insieme agli altrioccupanti della seconda macchina, a prestare i primi soccorsi, prima dell’arrivo delle ambulanze, che hanno impiegato davvero pochi minuti per raggiungere la provinciale 35.

Quanto ai due feriti, le condizioni del più piccolo - il 20enne già compagno di squadra di Catalin nella Ternana calcio a cinque Juniores, due anni fa - sono in sensibile miglioramento, dopo un'operazione all'anca. Più serie, invece, quelle del 25enne.

I medici dell'ospedale Santa Maria di Terni, in ogni caso, non hanno ancora sciolto la prognosi per entrambi.