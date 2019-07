Il presidente di Confindustria ai politici: "Servono scelte coraggiose per far ripartire l'Umbria"

Richard Gere a Maratea. Impegnato in una masterclass per le Giornate del Cinema lucano

(Agenzia Vista) Maratea, 27 luglio 2019 "Aggiungo una cosa personale che normalmente non direi. Ho seguito molti casi di persone senza casa, sono stato anche a Lampedusa. Voglio parlare di Trump. Non è capace di sentire la sofferenza. Non sentire il dolore degli altri è il più grande peccato che si possa fare." ...