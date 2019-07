Frontale tra un'auto e un tir, morti due giovani

E' di due giovani morti, con altri due ricoverati all'ospedale di Terni in prognosi riservata, il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto all'alba di sabato 27 luglio 2019 sulla strada provinciale 35, nei pressi della stazione di Montecastrilli, lungo via dello scalo.

A perdere la vita sono stati un 31enne ternano, le cui iniziali sono D.L., ed un altro giovane di 19 anni - C.L.I. - quest'ultimo di origine rumena.

Secondo i primi accertamenti l'auto sulla quale viaggiavano, una Golf, si è scontrata frontalmente contro un tir, guidato da un 50enne originario di Perugia, per cause che dovranno essere appurate dai carabinieri della stazione di Montecastrilli, intervenuti sul luogo della tragedia insieme a 118 e vigili del fuoco.

Ricoverati al Santa Maria in Rianimazione per gravi politraumi, invece, gli altri due occupanti della macchina, di 20 e 25 anni.