Auto contro un tir, muore a 31 anni

Tragedia della strada all'alba di sabato 27 luglio 2019 a Montecastrilli, lungo via dello scalo, nei pressi della stazione ferroviaria.

Un ternano di 31 anni è morto nello schianto dell'auto sulla quale viaggiava, una Golf, contro un tir.

Nell'incidente sono rimasti gravemente feriti altri tre giovani che erano in macchina con lui, due in modo grave, il terzo più lievemente, trasportati dalle ambulanze all'ospedale di Terni.

Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Amelia e della stazione di Montecastrilli, i vigili del fuoco di Terni e il 118.

Seguiranno aggiornamenti.