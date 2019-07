Caos all'aeroporto, 188 passeggeri restano a terra

Ennesimo disagio per i passeggeri del San Francesco. Dopo il guasto tecnico di mercoledì scorso a seguito del quale il velivolo per Londra è rimasto a terra per oltre 8 ore, ieri all'aeroporto di Perugia c’è stato il caos. Ben 188 passeggeri diretti a Malta con il collegamento FR 8299 delle 16,05 sono rimasti letteralmente a terra perché l’aereo che li avrebbe dovuti portare nella piccola isola del Mediterraneo non è mai atterrato. Il motivo, secondo quanto fatto sapere dalla Sase che ha tenuto i contatti con Ryanair.

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI SABATO 27 LUGLIO 2019