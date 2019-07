L'Umbria non cresce: Pil prossimo alla zero

Il Defr 2020-2022 si caratterizza per la sua natura di documento di fine legislatura e rappresenta lo strumento fondamentale di indirizzo politico amministrativo della Regione Umbria per delineare gli indirizzi strategici di programmazione economica e finanziaria del prossimo triennio”: lo ha detto il presidente della Regione Umbria, Fabio Paparelli, illustrando la proposta di documento di economia a finanza regionale nel corso della riunione con i soggetti della concertazione socio economica e istituzionale che si è tenuta, giovedì 25 luglio a palazzo Donini. Facendo il punto sullo stato dell’economia umbra e citando le stime effettuate da Prometeia aggiornate ad aprile, Paparelli ha detto che “il 2018 si presenta con una dinamica di crescita del prodotto regionale positiva ma lenta (+0,6 per cento), dopo la stagnazione registrata nel 2017. Nel 2019 – ha detto Paparelli - si dovrebbe accentuare l’indebolimento della domanda interna soprattutto per la componente investimenti (-1,8 per cento) parallelamente ad una dinamica contenuta dei consumi (+0,6 per cento) e a una decelerazione delle esportazioni (da +6,9 per cento a +1,5 per cento) seguendo l’effetto della frenata del commercio globale.

