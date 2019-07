A fuoco traversine di legno dietro la stazione

Doppio intervento dei vigili del fuoco di Città di Castello nella giornata del 24 luglio. Il primo allarme è scattato nella frazione di Trestina, dove nella parte dietro la stazione ferroviaria, hanno preso fuoco alcune traversine in legno che erano state sostituite da quelle in cemento, durante i lavori di rifacimento della linea ferroviaria da Città di Castello a Ponte San Giovanni. I vigili del fuoco hanno impiegato oltre un’ora per avere ragione delle fiamme e bonificare la zona. Non si esclude che il rogo possa aver avuto origine dolosa. Secondo intervento a poche centinaia di metri dal distaccamento. I vigili del fuoco hanno spento un rogo di sterpaglie con molta probabilità provocato da una sigaretta ancora accesa gettata da qualche finestrino di mezzi di passaggio.