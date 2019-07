Bambina di 8 anni investita da un'auto

Una bambina di 8 anni è stata investita da un’auto mentre era in sella alla sua bici a Borroni. La piccola era insieme alla mamma, che ha subito chiamato i soccorsi. L’auto che ha investito la bambina non si è fermata. Il tutto è avvenuto in una strada altamente trafficata, in corrispondenza di una strettoia, dove è capitato spesso che si sono verificati incidenti. Sul posto è arrivata un’ambulanza che ha portato la piccola al pronto soccorso; presenti anche i carabinieri di Foligno per i rilievi del caso.