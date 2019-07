Bocconi killer, cane muore vicino a tartufaia

Bocconi killer. Questa volta è accaduto a Monte Serra di Casacastalda a Valfabbrica un cane da tartufo è morto mentre un secondo è stato salvato in extremis. L’episodio è accaduto in prossimità di una tartufaia dove sono state rinvenute altre esche. Per il più giovane dei due cani non c'è stato nulla da fare. Il più grande, Igor un lagotto di 2 anni di età, è sopravvissuto dopo le cure dei veterinari.

