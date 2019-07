Nuove produzioni e lavoro di sabato alla Perugina

Nuove produzioni alla Perugina per un totale in arrivo di altre 300 tonnellate che si vanno ad aggiungere alle 1.500 già annunciate che comporteranno più lavoro per i circa 600 addetti della storica fabbrica di cioccolato di San Sisto. I termini dell’accordo, che prevede una maggiore flessibilità dei lavoratori con l’introduzione immediata del turno di sabato, sono stati messi nero su bianco proprio mercoledì dai vertici della Nestlé e dai sindacati di categoria in un incontro in Confindustria.

