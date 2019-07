"Noi navigator idonei senza lavoro"

”Promossi” ma senza prospettive di lavoro. L’ennesimo paradosso del provvedimento bandiera del governo giallo-rosso sul reddito di cittadinanza si chiama Navigator idonei. Sono coloro, circa 3 mila che da Nord a Sud d’Italia, hanno superato il concorso per vestire i panni di questa nuova figura nei centri per l’Impiego, ma non sono stati presi perché il numero iniziale dei 6 mila previsti dal governo si è drasticamente ridotto. “Siamo stati ritenuti idonei - racconta Pamela Marranghello, giovane avvocatessa calabrese in cerca di un lavoro più stabile anche in vista di una famiglia - ma siamo in attesa di eventuali rinunce o incompatibilità che consentiranno alle graduatorie di scorrere. Di certo il numero dei navigator previsti all’inizio si è notevolmente ridotto e questo ci lascia poche speranze”.

