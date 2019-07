Cede una trave e viene giù il tetto: evacuate due famiglie

Una trave viene giù e due appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Sono stati gli inquilini di uno degli appartamenti coinvolti a chiamare i vigili del fuoco per segnalare il cedimento di una trave di legno in un palazzo storico di piazza XX Settembre, che da mercoledì non è quindi abitato in due degli appartamenti di cui è composto. La notizia si è appresa solo ieri. Sul posto, poco dopo, sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Foligno, insieme agli agenti della polizia locale del comandante Marco Baffa, per i rilievi del caso.



Servizio integrale sul Corriere dell'Umbria del 20 luglio