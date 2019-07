Molestata in bagno dal direttore del centro commerciale in cui lavora

Quattordici mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena, e dieci mila euro di multa da corrispondere alla donna che lo ha denunciato per tentata violenza sessuale. E’ questa la sentenza emessa nei confronti di un 50enne di Gualdo Tadino condannato anche per lesioni personali. La donna infatti, che nel procedimento si era costituita parte civile con gli avvocati Giancarlo Viti e Sandro Picchiarelli, aveva riportato degli ematomi al braccio sinistro giudicati guaribili in sette giorni.

Un passo indietro. E’ la mattina dell’11 marzo 2017.



