Annesso agricolo distrutto dalle fiamme

A Molinaccio di Orvieto, nel corso della mattinata di martedì 16 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio di un annesso agricolo vicino a un'abitazione. All'interno della baracca c'erano alcune bombole di gas che sono state messe in sicurezza. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre mezzi mentre le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. Nessuno è rimasto ferito.