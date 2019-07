Perugia, Oddo a Umbria Jazz prima del raduno. Nello staff anche Fiore

Ultime ore di vacanza (clicca qui) poi nel tardo pomeriggio di domenica scatta il raduno del Perugia. I grifoni sono attesi da una riunione a Pian di Massiano con il nuovo allenatore Massimo Oddo. Poi scatterà il ritiro. In queste prime tre notti perugine il quartier generale sarà l’hotel La Meridiana. Lunedì e martedì sono calendarizzate le visite mediche, i test atletici e due allenamenti pomeridiani, poi mercoledì mattina partenza per Pietralunga dove i grifoni resteranno sino a fine luglio. Oddo, che ha iniziato ad ambientarsi a Perugia seguendo un po' di Umbria Jazz in centro con la moglie Roberta Petroro, domenica inizierà a prendere confidenza con i giocatori. Sono 22 quelli sotto contratto. Il portiere Leali; i difensori Mazzocchi, Rosi, Gyomber, Monaco, Sgarbi, Rodin, Ngawa e Falasco; i centrocampisti Bianco, Carraro, Kouan, Moscati, Dragomir (ha una settimana in più di vacanze) e Ranocchia; i trequartisti Buonaiuto, Falzerano e Capone; gli attaccanti Melchiorri, Manconi, Mustacchio e Bianchimano. A loro potrebbero aggiungersi, appena firmeranno, Di Chiara, Nzita, Fernandes e Iemmello. In prova ci saranno anche due portieri: il brasiliano Renan Rinaldi Ferreira (27 anni) reduce dalle stagioni con Santa Cruz (terza serie) e Andrea Sala, 25 anni ed ex Ternana. Saranno aggregati alcuni giovani della Primavera. Novità nello staff tecnico: ci sarà come collaboratore anche Stefano Fiore (44 anni), ex compagno di squadra di Oddo nella Lazio con un trascorso anche con Udinese, Parma, Fiorentina e Nazionale.

di Nicola Uras