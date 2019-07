Regione, Polidori (FI):"Decide tutto il nazionale"

“Le fughe in avanti sono inutili. A decidere sarà il tavolo nazionale e lì Forza Italia presenterà il suo candidato, Roberto Morroni, che unisce l’esperienza di consigliere regionale a quella di amministratore di una città di 15mila abitanti come Gualdo Tadino e quella di manager nel campo bancario come uomo forte di Banca Mediolanum in Umbria”: Catia Polidori, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, interviene nel botta e risposta tra Lega e FdI sul nome da mettere in campo per il centrodestra nella corsa a presidente della Regione.

