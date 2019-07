Ferito dopo una lite, 40enne in ospedale

Un uomo di circa 40 anni, residente a Monte San Savino, frazione di Magione, è stato ferito con un'arma da taglio alla gamba destra nella serata di giovedì. E' stato proprio lui a chiamare l'ambulanza per chiedere soccorso e i medici, una volta giunti sul posto, dopo i primi accertamenti, ne hanno disposto il trasferimento in ospedale. A quel punto partiva la segnalazione alla polizia, con una volante della questura di Perugia che ha subito raggiunto il luogo in cui si trovava il ferito, facendo così scattare le indagini per risalire alla causa del ferimento, probabilmente una lite, forse un regolamento di conti.



Servizio integrale sul Corriere dell'Umbria del 13 luglio