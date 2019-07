L'avvocato del 18enne: "Lunedì chiarirà col giudice"

"Il mio cliente è sereno ed è pronto a chiarire lunedì (15 luglio 2019 ndr) la sua posizione con il giudice che lo interrogherà".

Rilascia solo una breve dichiarazione, l'avvocato Andrea Solini, legale del 18enne barista egiziano in carcere da giovedì 11 luglio con l'accusa di aver stuprato una ventenne ternana, nel parcheggio del Chico Mendes (LEGGI).

Nessuna anticipazione sul merito delle dichiarazioni che rilascerà l'egiziano che comunque, a detta dello stesso legale ma anche dei carabinieri di Terni che lo hanno arrestato, pare tranquillo, convinto di poter dimostrare la sua estraneità rispetto ai gravi addebiti contestati.

Dalla notte del fatto - ovvero quella tra sabato 29 e domenica 30 giugno - il diciottenne aveva ripreso la sua vita normale, andando a lavorare come se niente fosse accaduto nel bar dal quale era stato assunto di recente, dopo aver compiuto la maggiore età e dopo aver lasciato il centro d'accoglienza dove aveva vissuto dal momento del suo arrivo in Italia, come "minore non accompagnato".