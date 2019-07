Stupro nel parcheggio, l'arrestato è un barista

E' un barista che ha appena compiuto 18 anni, ed è di nazionalità egiziana, il giovane arrestato nella mattinata di giovedì 11 luglio 2019, dai carabinieri di Terni, con l'accusa di aver stuprato una ventenne ternana, la notte tra sabato 29 e domenica 30 giugno nel parcheggio del Chico Mendes, durante una festa in discoteca.

Nel corso di una conferenza stampa, tenuta nella caserma del comando provinciale di Terni dell'Arma, nel pomeriggio sempre di giovedì 11 luglio, sono stati resi noti i dettagli dell'indagine dal procuratore capo, Alberto Liguori, dal comandante provinciale, Davide Rossi, e dal comandante del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Terni, Mirko Marcucci.

E' stata un'indagine, per così dire, "tradizionale" - è stato detto - visto che dove è avvenuto il fatto non vi è un impianto di videosorveglianza, il che ha costretto gli investigatori dell'Arma a risalire all'identità dell'accusato raccogliendo le testimonianze dei giovani presenti, a cominciare dalla vittima e dalle sue amiche, per poi confrontarle con la banca dati dei giovani che hanno ottenuto da poco il permesso di soggiornio, messa a disposizione dalla questura.

Il ragazzo arrestato, attualmente rinchiuso nel carcere di vocabolo Sabbione, è arrivato in Italia come "minore non accompagnato" e per questo è stato ospite di un centro d'accoglienza della provincia fino a pochi mesi fa, quando è diventato maggiorenne.

A quel punto ha trovato un lavoro da barista ed è andato a vivere con alcuni connazionali.

La notte dello stupro del quale ha accusato, secondo quanto accertato dai carabinieri avrebbe abusato dalla ragazza ternana approfittando del fatto che lei aveva bevuto. Agganciata in discoteca, l'avrebbe poi convinta a seguirlo nel parcheggio dove si sarebbe consumata la violenza, sul cofano di una macchina. Poi si sarebbe allontanato.

La ragazza già nell'immediatezza dell'accaduto si è rivolta via whastapp ad un'amica, raccontandole di essere stata presa con la forza, circostanza poi confermata dagli esami a cui è stata sottoposta dai medici dell'ospedale Santa Maria.

I carabinieri hanno avviato subito le indagini che sono arrivate all'arresto del 18enne, il quale avrebbe continuato in questi oltre 10 giorni la sua vita normale, senza nascondersi o pensare di costituirsi.

