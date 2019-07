Nonna Vincenza compie 103 anni

Nonna Vincenza Vincenti compie oggi 103 anni e festeggerà insieme al figlio Franco, alle nuore Rita e Luana, alle nipoti Alessandra, Antonella, Federica e Stefania, ai sette pronipoti Martina, Alessia, Cristiano, Daniele, Francesca e ai gemellini Tommaso e Andrea. Nata nel 1916, vive senza televisione e senza telefono, non spreca nulla e ricicla tutto, dall'organico ai vestiti e non mangia cibi in scatola o conservati, ma prodotti freschi che fino a poco tempo fa andava a comperare autonomamente in Piazza del Grano, a Foligno, rigorosamente a piedi.