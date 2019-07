Pronto il nuovo parcheggio di Sant'Anna

Nuova vita per il parcheggio di Sant’Anna. Park It, l’azienda che si è aggiudicata l’appalto, ha riqualificato in tempi record l’intera area di viale Roma, a Perugia: 100 posti auto in una struttura che sarà dotata di varchi intelligenti con un altissimo grado di efficienza e tecnologia, videosorvegliata e ben illuminata, fornita di un servizio di assistenza operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Attraverso una App che potrà facilmente essere installata in qualsiasi smartphone, l’automobilista potrà verificare la disponibilità dei posti liberi e persino riservarsene uno, anche pagando on line. All’interno dell’area saranno inoltre disponibili due posti di ricarica auto elettrica. Molteplici le comodità studiate per rendere più facile la vita degli automobilisti a cominciare dal servizio “card-in/card-out” attraverso il quale sia in ingresso che in uscita gli utenti potranno pagare semplicemente avvicinando la carta di credito senza ritirare il ticket.