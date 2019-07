Candiani: "Ci prendiamo l'Umbria con Tesei"

“Ci prenderemo l’Umbria con Donatella Tesei”: il sottosegretario all’Interno, Stefano Candiani, non ha dubbi. Non entra nel merito delle vicende caotiche che stanno affliggendo il Pd, “l’unica cosa che so - afferma - è che alle prossime elezioni la Regine sarà nostra”. E continua: “Finalmente libereremo l’Umbria dalla scellerata gestione rossa che sino a questo momento ha avuto”. Altra certezza è il nome del candidato governatore del centrodestra. Il vicepremier, Matteo Salvini, lo aveva annunciato nel corso della sua ultima visita a Perugia, Candiani lo ribadisce: Donatella Tesei. La senatrice della Lega (ex sindaco di Montefalco) per Candiani è la migliore proposta che si possa avere per la Regione.

Servizio integrale sul Corriere dell'Umbria di lunedì 8 luglio